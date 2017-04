Polícia Militar abre inscrições para projeto de Jiu-Jitsu em Pontes e Lacerda

O projeto social visa resgatar os jovens que estão em área de risco na criminalidade e a manutenção dos jovens de boa conduta na sociedade

Por meio de seu comandante, o 18º Batalhão de Polícia Militar está recrutando crianças e adolescentes de 10 a 16 anos para o projeto Jiu-Jitsu Mirim, em Pontes e Lacerda.

Idealizador da ação, o tenente coronel Chaves, afirma que o projeto social visa resgatar os jovens que estão em área de risco para o mundo da criminalidade e a manutenção dos jovens de boa conduta na sociedade. “Esse projeto é uma prestação de serviços da Polícia Militar através das artes marciais, como ferramenta de virtudes, disciplinas, valores e cidadania”, disse o comandante, ressaltando que o projeto é uma oportunidade de manter os jovens no bom caminho.

Inicialmente, o projeto mirim deve contar com 40 alunos, divididos em duas turmas e segundo o comandante, contará com meninos e meninas. Antes disso, os candidatos precisam fazer a inscrição no Batalhão da Polícia Militar. “Um dos atrativos do Jiu-Jitsu é que muitos querem conhecer e entender as características da modalidade, e o que é melhor, é totalmente gratuito”, resumiu o idealizador, afirmando que o projeto terá parceria do Instituto Lutar, de Cuiabá, que é composto por vários mestres de Jiu-Jitsu.

De acordo com Chaves, o projeto é totalmente voluntário e deve começar nos próximos meses.

Os alunos que se destacarem no projeto, terão chances reais de participar das competições de nível estadual ou nacional, com viagens e taxas de inscrições já pagas pelo projeto.