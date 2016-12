O Mutirão da Renegociação é uma campanha do Sebrae que traz uma série de benefícios para as micro e pequenas empresas. Entre eles, o único que entre em vigor em 2016 é a possibilidade de parcelar em até 120 meses os débitos com a Receita Federal vencidos até a competência do mês de maio de 2016, apurados na forma do Simples Nacional.

A partir da regulamentação, o empresário terá 90 dias para solicitar a adesão. Caso já tenha sido notificado pela Receita Federal, recomenda-se que regularize sua situação o mais breve possível para garantir sua permanência no Simples Nacional. As empresas que não foram notificadas poderão aderir normalmente ao parcelamento após a regulamentação. A parcela mínima será no valor de R$ 300,00.

Acesse: http://www.sebrae.com.br/renegociacao/

