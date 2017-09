14ª Cavalgada reúne centenas de pessoas em Vila Bela

A 14ª Cavalgada de Vila Bela foi um sucesso! Com o clima fresco da manhã de sábado (16/09), fez centenas de pessoas compareceram ao evento e desfilaram pelas ruas e avenidas da primeira capital de Mato Grosso. O evento foi realizado pelo Sindicato Rural e recebeu cerca de 300 animais devidamente examinados, além de carros e motos.

A largada se deu na chácara Western, no bairro Jardim Aeroporto, percorreu as principais ruas da cidade alta, caminhou sob a ponte do Rio Guaporé, passou pelas ruínas e chegou ao antigo Matadouro, no outro lado da cidade. Por lá, um delicioso almoço já era servido ao som de muita moda de viola.

O presidente do Sindicato Rural, José Teixeira, popular Zé da Guará agradeceu a todos pela participação e disse que a Cavalgada acontece para manter viva a tradição, num ano em que o município mais uma vez, ficará sem as emoções da EXPOBELA. “Graças a Deus, o nosso evento foi acima da expectativa! Todos estão satisfeitos e isso mostra que agradamos a maioria. Não faremos o rodeio este ano por conta da falta de apoio da Prefeitura Municipal, que á exemplo das demais prefeituras do Brasil, passam por dificuldades financeiras”, disse o mandatário, justificando que Vila Bela é referência nacional em pecuária e não pode jamais deixar essa tradição morrer.

Agentes do Indea-MT (Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso) estiveram na concentração da largada para fiscalizar a documentação de sanidade de cada um dos animais inscritos na Cavalgada.

Por: Leandro Régis / Da Redação.