Sicredi Noroeste MT e Acre inaugura nova Unidade em

Conquista D’Oeste

Ponto de Atendimento apresenta a nova marca da instituição

financeira cooperativa.

A Sicredi Noroeste MT e Acre, instituição financeira cooperativa, inaugurou dia 09 de setembro a nova Unidade de Conquista D’Oeste com a nova marca Sicredi, desenvolvida com o objetivo principal de reposicionar o Sicredi com o foco na presença nacional, com atuação regional e, consequentemente, na categoria de instituições financeiras cooperativas no Brasil.

O lançamento oficial da nova marca ocorrerá a partir de 2017, quando todos os pontos de contato com os associados estarão alinhados ao propósito da nova identidade visual, para promover a consistência entre a experiência e a comunicação. Nela, foi preservada a herança e respeito às principais forças da marca – o cata-vento e a cor verde – somados a alguns atributos para deixá-la mais atual: simples (redução de elementos e cores), ativo (movimento ao cata-vento) e próximo (tipografia arredondada e em caixa baixa), que também vão direcionar a experiência da marca.

A nova Unidade tem infraestrutura ampla, moderna e é adaptada para receber associados do Sicredi com necessidades especiais em Conquista D’Oeste e oferecer um atendimento cada vez mais próximo e à disposição de seus associados. O Sicredi também conta com uma múltipla rede de canais de conveniência (internet banking, mobile, rede de autoatendimento e agentes credenciados).

Segundo Marlene de Souza Santos, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, o Sicredi identifica as necessidades de produtos e serviços financeiros dos associados. “Oferecemos, mais do que produtos e serviços, soluções financeiras que cooperam com o crescimento dos associados. Além disso os resultados da Cooperativa de crédito são revertidos para a região, contribuindo para o desenvolvimento econômico”, acrescenta a presidente da Sicredi Noroeste MT e Acre.

A nova unidade de atendimento e reposicionamento da marca junto com o trabalho de comunicação ao longo dos próximos meses darão suporte ao crescimento do Sicredi, que em 2015 registrou resultado recorde de R$1,4 bilhão, pois vai potencializar a imagem da instituição, destacando os benefícios das cooperativas financeiras não só aos associados, mas também as comunidades nas quais cada cooperativa está inserida.