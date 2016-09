Lazer e cultura

Deputado Wancley destina R$ 100 mil para construção de praça em Mirassol D’Oeste

Local será destinado para recreação, esporte e lazer da população do bairro Morumbi; parlamentar também encaminhou R$ 400 mil para pavimentação de ruas no município

Eduardo Cardoso

Estão em ritmo acelerado as obras de construção da praça no bairro Morumbi, em Mirassol D’Oeste. Atendendo aos pedidos da população, o deputado Wancley Carvalho (PV) encaminhou emenda parlamentar e o Governo do Estado também vai liberar recursos necessários para conclusão

Os R$ 100 mil destinados por Wancley foram repassados pela secretaria de estado de Cidades (Secid). O valor já está na conta da prefeitura, que entra com contrapartida financeira de cerca de R$ 11 mil para execução dos serviços.

Em ritmo acelerado, a obra já está na fase de construção do calçamento. Limpeza e nivelamento do terreno já foram realizados. “Fico feliz em poder contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população de Mirassol. O local ficará muito bonito e organizado, e vai ser ponto de encontro das famílias do bairro”, pontuou o deputado.

A praça está sendo construída na região central do bairro Morumbi. No projeto está previsto a instalação de bancos, iluminação, academia ao ar livre, parquinho infantil, campo society além de jardinagem e gramado. “Agradeço ao Governo de Estado por liberar os outros R$ 300 mil restantes para conclusão dessa importante obra”, finalizou o parlamentar.

Pavimentação – Por meio de emenda parlamentar, o deputado encaminhou R$ 400 mil para pavimentação das ruas do bairro Daniel Gago, em Mirassol D’Oeste. Há pelo menos três décadas a população esperava pelo asfalto. A empreiteira responsável já está finalizando a obra, e entregará em breve o serviço.

Foto: Marcos Lopes – ALMT