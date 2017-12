114 Kg de Pasta Base de Cocaína são apreendidos pelo Gefron

Cerca de 114 kg de cocaína foram apreendidos durante um patrulhamento de rotina na MT-265, que liga a localidade de Sete Placas a cidade de Porto Esperidião. A ação foi realizada nesta segunda-feira (11) pelo Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), Canil Integrado de Fronteira e Polícia Federal.

A droga era transportada em compartimento falso de uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata e placas OLN-6699 de Cuiabá (MT). Na tentativa de abordagem realizada pelos policiais, o condutor R. C. G (28 anos) realizou uma manobra brusca e retornou.

Os policiais realizaram acompanhamento do veículo, sendo solicitado a uma outra guarnição que se posicionasse na localidade denominada Sete Placas, onde foi realizado o bloqueio do veículo.

Na abordagem foi feita a averiguação minuciosa no veículo que conduzido pelo suspeito, foi encontrado indícios de que haveria um compartimento na carroceria do veículo conhecido como “mocó”, o veículo foi levado até a Base do Gefron onde foi constatado a suspeita, dentro do compartimento foram encontradas 120 peças de substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando 114 kg de entorpecente.

O ocupante e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal, em Cáceres.

